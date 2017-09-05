Автор: Маргарита Кислицына

Спортобзор

Опубликовано: 05.09.2017 14:16

Самый сильный спортсмен живет в нашем регионе. И сегодня Иркутск впервые примет кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу.

Никита Лесковец из Бирюсинска Тайшетского района завоевал золото на первенстве мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в американском городе Орландо штата Флорида. Сибиряк выступал в весовой категории свыше 120 килограммов. С результатом в сумме троеборья 830 килограммов среди юношей до 18 лет Лесковец одержал победу. Второе и третье места заняли американцы.

Ангарский «Ермак» обыграл красноярский «Сокол» в заключительном предсезонном матче по хоккею с мячом. Первый период явного преимущества никому не дал. Несмотря на это хозяева все-таки сумели выйти вперед уже на первых минутах встречи. Контратаки гостей были редкими, но весьма болезненными. Две шайбы в ворота соперников влетели с интервалом в пятьдесят секунд. Итог 6:2 в пользу ангарчан.

Стартовали первые игры за кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу. Участие в турнире принимают четыре команды: «Иркут», «Новосибирск», «Спартак-приморье» и Красноярский «Енисей - 2». Вплоть до четверга команды проходят групповой этап. В первой игре на паркете дворца спорта Труд встретились приморцы с баскетболистами из Новосибирска. Далее хозяева проведут игру с гостями из Красноярска. «Другие команды, как показала первая игра, имеют подготовленные, глубокие составы. Из них никого не выделить как проходного соперника. Со всеми придется биться. Плюс количество игр увеличилось, плюс плотность календаря большая. Будет интересно», - говорит Александр Лукин, главный тренер баскетбольного клуба «Иркут».

К слову, иркутяне уже неоднократно становились призерами и победителями данного турнира. В прошлом году баскетболисты «Иркута» увезли кубок Сибири и дальнего востока из Новосибирска.