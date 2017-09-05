Автор: Яна Романова

Сергей Меняйло провел совещание в Иркутске

Опубликовано: 05.09.2017 14:12

На совещании в Иркутске Сергей Меняйло поднял еще две важные для области темы: переселение из ветхого и аварийного жилья и подготовку к новому отопительному сезону. По этим вопросам есть опасения.

Расселение аварийного жилья. Одна из основных проблем в сроках - недобросовестные подрядчики, говорит Сергей Меняйло. На конец августа в регионе расселено 404 тысячи квадратных метров непригодных для жизни. Особо остро вопрос стоит в северном Братске - на связь с Иркутском вышел мэр Сергей Серебренников. Рассказал, сейчас в работе 41 дом: два из них сданы, 16 - в высокой степени готовности. До конца октября, обещают местные власти, сдадут ещё 38 тысяч квадратов. «Треть года работали с прохладцей, зато в плане было записано, что 30 % за 9 месяцев будет сдано. Это было неразумное планирование и неразумная работа с точки зрения строительства. Поэтому мы вынуждены были Братску помогать из других городов Иркутской области, отправляли проектировщиков, строителей они помогают эту программу дорабатывать», - рассказывает Сергей Левченко, губернатор Иркутской области .

Предстоящий отопительный сезон. На особом контроле Вихоревка Братского района. Там на котельной полностью смонтированы два новых котла, их выделили населенному пункту из аварийно-технического запаса Иркутской области. Один запущен, второй в ближайшее время введут в рабочий режим. Параллельно ведут капитальный ремонт резервного котла. Готовят к предстоящей зиме без потрясений и Байкальск. На ТЭЦ выполнено 85% запланированных по муниципальному контракту работ. А вот нормативный запас угля местные власти не сформировали. Для предотвращения чрезвычайной ситуации Байкальску выделят 12 тысяч тонн топлива из аварийного запаса области. «Надо сделать так, чтобы эти два населенных пункта не трясли Иркутскую область годами, для этого нужно предпринимать кардинальные меры», - говорит Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в СФО .

Одна из них - в следующем году взять тепловую электростанцию на баланс Иркутской области, это решение уже принято, заявил губернатор. А задача на будущее - строительство нового теплоисточника.