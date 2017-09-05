Автор: Яна Романова

До конца сентября пострадавшие от пожаров в Иркутской области должны быть обеспечены жильем

Опубликовано: 05.09.2017 14:07

Об этом заявил полпред Президента в Сибири Сергей Меняйло, он посетил с рабочей поездкой Киренский район. Всего в регионе необходимо обеспечить жильем, с учетом закрытия населенного пункта Бубновка, 325 семей. Сейчас свидетельства на жилищные выплаты получили 265 семьей. Сергей Меняйло подчеркнул, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за оказание помощи погорельцам и перед губернатором, и перед пострадавшими людьми. Сейчас в двух пунктах временного размещения в Киренском районе находятся 24 человека, в том числе 8 детей. Для них организовали 3-х разовое горячее питание, предоставляют всё необходимое.

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