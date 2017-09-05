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Автор:
Алексей Келэвро

До пятнадцати лет лишения свободы грозит насильнику из Усолья-Сибирского

Опубликовано: 05.09.2017 14:04

Изображение Подозреваемого в особо тяжком преступлении задержали по горячим следам. Это 27-летний безработный местный житель. Ранее судимый за угрозу убийством и кражу. Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Следствие полагает, что именно он изнасиловал сегодня утром 17-летнюю девушку.

 Правоохранительным органам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого. Мужчину задержали в его квартире. «Известно то, что несовершеннолетняя - 17 летняя девушка - направлялась на остановку общественного транспорта в городе Усолье-Сибирское для следования к месту учёбы, когда неизвестный мужчина напал на нее и под угрозой применения физического насилия совершил насильственный половой акт», - говорит Елена Галкина, старший следователь - криминалист, отдела криминалистики СКР по Иркутской области

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Мужчина даёт признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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До пятнадцати лет лишения свободы грозит насильнику из Усолья-Сибирского
Анонимный посетитель 5 сентября 2017 г., 19:41
 
Сообщений: 52267
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=68033
 
Анонимный посетитель 5 сентября 2017 г., 19:41
 
Сообщений: 52267
Регистрация: 01.01.2010

Максим писал(а):
А что так рассмешило ведущую в эфире про изнасилование ??? Завесть ???
 
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