По данным ЦБР (2017.09.05)
Выпуск новостей за 04.09.2017 (74.3)
Подозреваемого в особо тяжком преступлении задержали по горячим следам. Это 27-летний безработный местный житель. Ранее судимый за угрозу убийством и кражу. Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Следствие полагает, что именно он изнасиловал сегодня утром 17-летнюю девушку.
Правоохранительным органам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого. Мужчину задержали в его квартире. «Известно то, что несовершеннолетняя - 17 летняя девушка - направлялась на остановку общественного транспорта в городе Усолье-Сибирское для следования к месту учёбы, когда неизвестный мужчина напал на нее и под угрозой применения физического насилия совершил насильственный половой акт», - говорит Елена Галкина, старший следователь - криминалист, отдела криминалистики СКР по Иркутской области
Сейчас с подозреваемым работают следователи. Мужчина даёт признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
|До пятнадцати лет лишения свободы грозит насильнику из Усолья-Сибирского
|Анонимный посетитель
|5 сентября 2017 г., 19:41
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Сообщений: 52267
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|5 сентября 2017 г., 19:41
|
Сообщений: 52267
Регистрация: 01.01.2010
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Максим писал(а):