Автор: Алексей Келэвро

До пятнадцати лет лишения свободы грозит насильнику из Усолья-Сибирского

Опубликовано: 05.09.2017 14:04

Подозреваемого в особо тяжком преступлении задержали по горячим следам. Это 27-летний безработный местный житель. Ранее судимый за угрозу убийством и кражу. Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Следствие полагает, что именно он изнасиловал сегодня утром 17-летнюю девушку.

Правоохранительным органам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого. Мужчину задержали в его квартире. «Известно то, что несовершеннолетняя - 17 летняя девушка - направлялась на остановку общественного транспорта в городе Усолье-Сибирское для следования к месту учёбы, когда неизвестный мужчина напал на нее и под угрозой применения физического насилия совершил насильственный половой акт», - говорит Елена Галкина, старший следователь - криминалист, отдела криминалистики СКР по Иркутской области

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Мужчина даёт признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.