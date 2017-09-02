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Автор:
Яна Романова

В Иркутской области сегодня с рабочим визитом находится полпред президента в Сибири Сергей Меняйло

Опубликовано: 04.09.2017 19:35

Изображение Одна из целей поездки - оценить ход ликвидации последствий пожаров в Киренском районе - эта тема на постоянном контроле. В апреле и в мае пострадало 132 жилых дома, без крыши над головой остались 363 человека. До настоящего времени в двух пунктах временного размещения в Киренском районе находятся 24 человека, в том числе 8 детей. Для них организовали 3-х разовое горячее питание, предоставляют всё необходимое. Погорельцы получили денежные выплаты из резервного фонда Правительства России. Сергей Меняйло пообщался с жителями и обратил внимание властей на решение проблем расселяемого посёлка Бубновка. Квартирами необходимо обеспечить 246 семей. Для этого, в том числе, следует ускорить работу с документами.

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