Автор: Альфия Еремеева

Больницам и поликлиникам Иркутска катастрофически не хватает площадей

Опубликовано: 04.09.2017 19:33

Об этом журналистам рассказали руководители городских медицинских учреждений. Они собрались все вместе, чтобы обсудить итоги рейда Общероссийского народного фронта. Координатор проекта "Народная оценка качества" Виктор Рожков приезжал в Иркутск 25 августа.

Часть обнаруженных проблем - это результат нехватки помещений, объяснили медики. Они неоднократно обращались в администрацию города и к депутатам местной думы. Проекты строительства новых поликлиник есть. Но пока их не воплотили в жизнь, решать проблемы будут своими силами. Так, в детской поликлинике №6, где побывали проверяющие, планируют провести реконструкцию части помещений. «Отсутствие площадей связано ,во-первых, с тем, что увеличивается количество проживающих за счёт точечной застройки. А отсутствие амбулаторий приводит к тому, что казалось бы ещё два года назад нормальные поликлиники становятся перегруженными», - говорит Наталья Протопопова, заслуженный врач РФ.

Напомним, координатор проекта "Народная оценка качества" побывал в Иркутске в трёх медицинских учреждениях - это детская поликлиника №6, №15 в предместье Рабочем и стоматология на улице Подгорной. Проверяющий заметил, обстановка там характерна для многих поликлиник России: специалистов не хватает, помещения используют нерационально, а электронную систему записи освоили не все. Отсюда и бесконечные очереди. Для решения таких проблем не всегда требуются крупные финансовые затраты - подытожил координатор проекта. Иногда нужны только грамотные управленческие действия.

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