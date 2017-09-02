Больницам и поликлиникам Иркутска катастрофически не хватает площадей

По данным ЦБР (2017.09.02)
Выпуск новостей за 04.09.2017 (74.3)
Об этом журналистам рассказали руководители городских медицинских учреждений. Они собрались все вместе, чтобы обсудить итоги рейда Общероссийского народного фронта. Координатор проекта "Народная оценка качества" Виктор Рожков приезжал в Иркутск 25 августа.
Часть обнаруженных проблем - это результат нехватки помещений, объяснили медики. Они неоднократно обращались в администрацию города и к депутатам местной думы. Проекты строительства новых поликлиник есть. Но пока их не воплотили в жизнь, решать проблемы будут своими силами. Так, в детской поликлинике №6, где побывали проверяющие, планируют провести реконструкцию части помещений. «Отсутствие площадей связано ,во-первых, с тем, что увеличивается количество проживающих за счёт точечной застройки. А отсутствие амбулаторий приводит к тому, что казалось бы ещё два года назад нормальные поликлиники становятся перегруженными», - говорит Наталья Протопопова, заслуженный врач РФ.
Напомним, координатор проекта "Народная оценка качества" побывал в Иркутске в трёх медицинских учреждениях - это детская поликлиника №6, №15 в предместье Рабочем и стоматология на улице Подгорной. Проверяющий заметил, обстановка там характерна для многих поликлиник России: специалистов не хватает, помещения используют нерационально, а электронную систему записи освоили не все. Отсюда и бесконечные очереди. Для решения таких проблем не всегда требуются крупные финансовые затраты - подытожил координатор проекта. Иногда нужны только грамотные управленческие действия.