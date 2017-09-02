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Автор:
Внеш. корр.

Иркутянка получила травмы после поездки в автобусе

Опубликовано: 04.09.2017 19:30

Изображение Поездка на общественном транспорте чуть не обернулась трагедией. Пожилая иркутянка получила серьезные травмы после поездки в автобусе. Ситуация неоднозначная. Сейчас в ней разбираются полицейские. Что произошло по словам пострадавшей и какую версию инцидента выдвигает водитель?

Синяки, ушибы, сильнейший отек, а под платком огромный шрам. Иркутянка Нина Александровна до сих пор находится в больнице. Вспоминает хронологию того дня: поехала в аптеку за лекарством,  на 37-м автобусе - всего одна остановка. Пожилая женщина показала водителю льготный талон на проезд и начала спускаться по ступеням пазика. Машина тронулась. Пенсионерка упала и сильно ударилась головой.  «А там тротуар делали, собирали гравий, там бетонка и вот я на эту бетонку. Я думала, он меня потащит за руку, потому что я держусь, а он едет. Но там люди-то кричат. Он остановился. И опять поехал. И я как упала. Тут все... - Тут разбито у нее все», - рассказывает Нина Страмова, пострадавшая.

Дальнейший путь пенсионерка помнит плохо. Кровотечение не останавливалось. Водитель автобуса довез пожилую женщину в ближайшую восьмую поликлинику. Передал медикам. Женщине сделали перевязку. Врачи приняли решение доставить пенсионерку до отделения травматологии третьей Кировской. Для этого вызвали карету скорой помощи. Но добиралась неотложка до места почти два часа, рассказывает дочь Нины Александровны .  «В 13-40 только пришла машина скорой помощи. Объясняли тем, что нет машин, вот и все. Нет машин. Но и это еще не все. Мы отъехали сто метров от поликлиники и эта машина скорой помощи сломалась. И мы еще минут двадцать ждали, когда приедет какой-то дряхлый старый УАЗик, на которой даже дрова перевозить нельзя, не то, что больных. Он грязный. Прямо вот грязь внутри», - делится Екатерина Бороздина, дочь пострадавшей .

В скорой объяснили: угрозы жизни не было. Женщине уже оказали первую медицинскую помощь. «То есть вызов этот был отнесен к категории неотложных вызовов, неэкстренных. Поэтому время удлинилось, соответственно», - говорит  Василий Артамонов, заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи.

Василий Серебряков - водитель того самого автобуса. За 30-летний стаж работы такой инцидент произошел впервые. Уверяет: когда машина начала двигаться, пожилая женщина уже успела выйти. И даже двери транспорта были закрыты. «Тронулся и увидел, что женщина лежит, там канава же. Остановку делают. Я сразу остановился и высадил пассажиров. То, что кровь бежала. И решил в больницу увезти», - рассказывает Василий Серебряков, водитель.

Водитель вернулся на место происшествия. И вызвал инспекторов ГИБДД.  «На предприятии в свою очередь издан приказ о проведении служебного расследования. Какие-либо выводы о виновности или невиновности водителя делать на сегодняшний момент преждевременно. Если факт падения пассажира будет доказан, пострадавшая вправе претендовать на страховое возмещение», - говорит Андрей Никитин, директор МУП "Иркутскавтотранс".

Теперь родственники пенсионерки ищут очевидцев происшествия.   Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

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