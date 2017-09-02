Автор: Виктория Малая

Комбинат питания Иркутска увеличил объем выпускаемой продукции почти наполовину

Опубликовано: 04.09.2017 18:46

Это удалось благодаря новому оборудованию, его уже запустили в производство. На приобретение потратили более одного миллиона рублей. В ближайшее время ожидается поставка еще двух линий.

Комбинат планирует полностью отказаться от закупки пельменей, вареников и чебуреков - все планируют производить самостоятельно. «Мы уже видим, что комбинат перерастает те помещения, где он находится. Надо этим вопросом заниматься, но это не такая простая вещь, как может показаться. Но это того стоит. Нужно развивать комбинат, но и контролировать его. Качество продукции должно быть безупречное. Комбинат питания сегодня работает и с нашими ребятишками - от самых маленьких и до выпускного класса», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Комбинат питания обслуживает 147 детских садов и семьдесят школ. На производстве работает полторы тысячи человек. А к началу этого учебного года ассортимент блюд разнообразили с учетом современных требований и пожеланий детей.

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