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Автор:
Алексей Келэвро

Общероссийский форум спецназа прошел в Иркутске

Опубликовано: 04.09.2017 18:04

Изображение Торжественный митинг прошёл у Вечного огня в Иркутске. Там открыли 13-ый общероссийский форум спецназа. Чтобы обменяться опытом работы и провести уроки патриотического воспитания среди студентов силовых ведомств и школьников, в областной центр приехала военная элита со всей страны - лучшие представители спецподразделений из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Красноярска, Улан-Удэ и республики Крым. Почетными гостями форума стали три Героя Российской Федерации. Участников митинга приветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников.

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