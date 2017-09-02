Автор: Виктория Малая

Погода ухудшится в Иркутской области

Опубликовано: 04.09.2017 17:57

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на большей части территории пройдут дожди. Ночью температура при прояснении опустится до минус двух градусов. Седьмого сентября, в четверг, в темное время суток будет еще холодней - до минус пяти. Но днем этого же дня воздух начнет прогреваться. И к концу недели достигнет вполне комфортной температуры - около плюс двадцати градусов.