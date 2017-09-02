Автор: Внеш. корр.

Международный турнир по боевому самбо прошел в Иркутске

Опубликовано: 04.09.2017 17:54

Уровень борьбы и конкуренция как на чемпионате мира. Это про международный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала". Открытый урок и подписание соглашения стали возможны именно благодаря этим соревнованиям. Более ста спортсменов из 15 стран мира съехались в Иркутск.

Первый. Международный. Наш. Кубок Байкала по боевому самбо запомнится зрителям ярким шоу и ожесточёнными схватками. Соревноваться прибыли более 100 борцов из 15 стран мира: Германии, Кореи, Болгарии, Узбекистана, Армении и даже Финляндии. В зале - горячая поддержка. И даже тем, кто не знает языка, понятно: каждый тренер всеми силами старается помочь бойцу победить. «Очень трудно этот турнир выиграть, чем чемпионат мира, здесь очень тяжёлые бои. Тяжёлые всегда бывают спортсмены Российской федерации, Болгария считаем, самое главное - выиграть соперников из Российской Федерации, из России ребята», - рассказывает Вовик Ходжаян, старший тренер сборной Армении.

Не обошлось без травм и обидных поражений. В финал вышли 14 спортсменов, чтобы бороться за право стать победителем в одной из семи весовых категорий. В такой серьезной борьбе иркутяне показали свое мастерство. Боходир Бокиев стал лучшим в весе 62 кг. «Мне очень тяжело было. Но я победил 8:0. У меня был первый соперник из Узбекистана, мне очень тяжело было, этот тоже бой. У меня второй Россия, третья схватка Германия. 4 схватка из Кыргызстана. А сейчас, вот, последний бой из Казахстана был. У меня нормально прошёл турнир», - делится Боходир Бокиев, мастер спорта международного класса. г.Иркутск

Среди победителей и другой представитель Иркутской области: Александр Кучук. Серебро взяли Семен Ситинский и Николай Агафонов. Всего у команды региона пять медалей. Золото турнира отправилось также в Армению, Монголию, Корею. А те, кто не победил в этом году, получат право на реванш. "Кубок Байкала" планируют проводить ежегодно. «Мы год назад задумали эти соревнования "Кубок Байкала", которые решили посвятить 80-летию Иркутской области. И сделать этот кубок постоянным, регулярным, традиционным», - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. «Все гости, которые приехали из 15 стран, отметили высокий уровень, что уровень даже выше, чем чемпионаты мира проводятся по этому виду спорта. Они с удовольствием приедут на Байкал ещё раз . Ну, а самое главное – это популяризация здорового образа жизни, вовлечение наших детей, исконно русский вид спорта», - рассказывает Илья Резник, министр спорта Иркутской области .

Для иркутских самбистов такой престижный турнир - еще одна возможность поднять свой уровень. И в следующий раз показать столь же хороший результат.