Автор: Татьяна Алексеева

Самбо будут преподавать в нескольких классах Иркутской области

Опубликовано: 04.09.2017 16:34

Самбо приходит в школу. В Иркутской области будут работать 12 профильных классов, где основным предметом станет борьба - самооборона без оружия. В семи городах и поселках региона начинает работать пилотный проект, посвященный развитию этого вида спорта. Во дворце спорта «Труд» в рамках чемпионата мира Кубок Байкала именитые мастера дали открытый урок для всех, желающих встать в ряды самбистов.

Бросок через бедро, кувырок, еще кувырок и в обратную сторону тоже. В зале раздаются громкие хлопки. Это юные самбисты, не щадя себя, падают на ковер. Так проходит открытый урок по самбо. Тимофей мечтает о наградах, он собирается стать лучшим в этом виде спорта, самым первым. Хотя на ковре молодой человек совсем недавно. Инициаторами воспитания будущих чемпионов обычно становятся родители. «Меня отец отвел на тренировки и я позанимался немного и мне понравилось. Я хочу выиграть чемпионат мира, я к этому стремлюсь. И Олимпийские игры я хочу выиграть, если самбо добавят в олимпийские виды спорта», - рассказывает Тимофей Леонтьев, спортсмен.

Тимофею понравился тренер. Мальчик говорит, что первые тренировки стали для него настоящим открытием. Самооборона без оружия как вид спорта родился в Советском Союзе и вобрал в себя элементы национальной борьбы всех 15 республик, которые входили в него. Прежде всего самбо помогает воспитывать мужские качества в характере подростков. Чемпион мира Алексей Князев после открытого урока рассказал, что и для него тренеры стали людьми фактически родными. Они были очень скромные, вспоминает спортсмен, не хотели фотографироваться, раздавать интервью, но воспитали в Князеве истинный борцовский дух. Самбист мечтает, чтобы в профильные классы по самбо пришли именно такие люди. «Раньше же были профильные классы, по футболу, волейболу . Теперь это будет в версии самбо и это правильно. И эти уроки, они не только делают ребят какими-то крепкими, сильными. Они делают их дисциплинированными», - говорит Алексей Князев, мастер спорта международного класса, чемпион мира.

В рамках всероссийского проекта Самбо в школу подписали соглашение о сотрудничестве между министерстом образования Иркутской области и Всероссийской федерацией самбо. А президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев вручил сертификат на получение бойцовского ковра для средней школы № 10 города Нижнеудинска. Эта школа первой в Иркутской области в 2016 году стала участником всероссийского проекта «Самбо в школу».