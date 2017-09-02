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Автор:
Ирина Белогривая

Несколько серьезных аварий произошли в Иркутской области

Опубликовано: 04.09.2017 16:28

Изображение Сбил человека и скрылся с места ДТП. Сразу трех водителей, которые были виновниками таких аварий, задержали на минувших выходных. На федеральной трассе в Заларинском районе обнаружили тело мужчины. Прибывшие оперативники выяснили, что погиб он под колесами машины. Установить автомобиль и его владельца удалось быстро. В отношении женщины составили административный протокол, ее автомобиль сейчас на арестплощадке. Ведется проверка.

А в Тайшетском районе сразу два человека пострадали в результате ДТП. В первом случае пьяный водитель сбил молодого человека, который шел по обочине. А второй пешеход получил травмы, переходя дорогу в официальном месте. И тут виновника установили быстро. Оказалось, что мужчина за рулем "Лады Калины" вообще не имеет права управлять автомобилем. Пострадавших доставили в больницы.

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