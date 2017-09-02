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Автор:
Виктория Малая

ВелоБАМ пройдет 9 сентября на станции Огоньки

Опубликовано: 04.09.2017 14:02

Изображение Все на ВелоБАМ. Уже в эти выходные, девятого сентября на станции Огоньки стартуют масштабные велосипедные гонки. Они пройдут в рамках Большого Альпинистского Марафона 2017-2018. Участников ждет сложная, разнообразная трасса - в ней будут спуски, подъемы, заболоченные участки.

Дистанция одного круга - двадцать один километр. Можно проехать такую дистанцию, а можно в два или три раза больше. Все зависит от подготовки. Заявки на участие в гонках подали сто человек, среди них велосипедисты из Братска, Красноярска, Улан-Уде, Читы и даже Санкт-Петербурга. Испытать себя смогут как обычные люди, так и известные спортсмены. «Трасса в Огоньках является традиционным вызовом для самого себя. Для того, чтобы пройти хотя бы один круг, любителю понадобится около двух часов.  Поэтому можно заявиться на один круг. А те, кто захочет большего, получит не только свой заслуженный диплом, но великолепную медаль финишера», - говорит Артем Детышев,  PR-директор мероприятий Большого Альпинистского марафона. 

Подведение итогов кубка БАМ 2017-ть состоится в октябре. А зимой спортсменов ждет еще "Ночная гонка молодой луны". По традиции она проходит перед новогодними праздниками. На трассу с участниками всегда выходят Дед Мороз и Снегурочка.

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