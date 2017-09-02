Автор: Яна Романова

Форум «Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего» проходит в Иркутской области

Опубликовано: 04.09.2017 13:42

Достижения науки - на новый уровень. Иркутская область в эти дни принимает Форум "Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего". Федеральные эксперты, говоря о потенциале Сибирского региона, отмечают: необходимо сформировать базу перспективных идей на ближайшие 10-15 лет, чтобы создать крупные промышленные комплексы для производства конкурентоспособной продукции.

Мозговой штурм - так называют этот форум эксперты. Обязательное условие научное обоснование всех выработанных здесь предложений. Отрасли для Иркутской области традиционные, а вот работа и подходы в них - новые. Подобную конференцию провели в Иркутской области 70 лет назад, опыт оказался успешным, такого результат ждут и сегодня. «Сегодня у нас много программ, которые разработаны, согласованы, утверждены, но "пробуксовывают" и не дают нужного результата. Сегодня мы и на федеральном уровне очень часто обсуждаем вопрос: почему же так?», - говорит Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО.

Ответить на этот вопрос и предстоит. В первый день работы форума докладчики рассказывают, какие подходы применяли 70 лет назад, какие масштабные планы ставили перед государством и в частности перед Иркутской областью. Решения того исторического форума значительно повлияли на экономику Сибирского региона - область стала энергопрофицитной и лидером по лесозаготовке. Весь потенциал заложили именно в те годы. «Самое впечатляющее, что то, что было запроектировано на той конференции, впоследствии было реализовано. Сейчас по прошествии 70 лет надо продолжить эту работу, проанализировав прошлое, заглянув в будущее и хотя бы на лет 30 замкнуть 100 летний цикл», - рассказывает Сергей Левченко, губернатор Иркутской области .

Участвуют в форуме эксперты Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Говорят, что цель одна - изучить опыт прошлого, и реальные решения заложить в основу программы социально-экономического развития Иркутской области. «Такой мозговой штурм необходим Иркутской области. Заявленная программа форума позволяет нам ответить на вопрос: как сделать таким образом, чтобы регион не просто сохранял население, а как сделать так, чтобы экономика соответствовала тому, чтобы люди не уезжали, а оставались здесь», - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Форум продлится 3 дня. Завтра поговорят об инновационных подходах. Предложения по итогам будут краткосрочными и на более дальнюю перспективу - до 2047 года.