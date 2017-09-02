Автор: Алексей Келэвро

«Шоколад с коноплей» продавали в Иркутске

Опубликовано: 04.09.2017 13:22

Сладкое правонарушение. В Кировский суд Иркутска попала продавец шоколада, на этикетке которого красовалась не совсем, по мнению экспертов, корректная надпись «шоколад с коноплей». Экспертиза показала, что продукция является коммерческой рекламой и несет негативное психологическое воздействие. Женщину предпринимателя признали виновной в пропаганде наркотиков. Она признала свою вину и наказание в виде штрафа на первый раз изменили на предупреждение.