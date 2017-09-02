Автор: Внеш. корр.

Поэтический вечер прошел в Иркутске

Опубликовано: 04.09.2017 13:22

Любовная лирика, отрывки из произведений классиков. В Иркутске прошёл молодёжный поэтический вечер. Участники читали стихотворения собственного сочинения, отрывки из повестей Валентина Распутина, исполняли вокальные композиции.

Помимо чтения поэтических строк, гости занимались и благотворительностью. Вечер организовали совместно с благотворительным фондом. Эту идею воплотил студент одного из иркутских вузов Юрий Савинов. По его словам, такие вечера не только помогают совершать добрые дела, но и развеивают стереотип о том, что современная молодёжь далека от поэзии. «Есть стереотип сложившийся у людей, что молодёжь привыкла проводить время в клубах, барах. Я наоборот хочу сказать то, что это не так, чтоб люди знали, что молодёжь по-другому проводит время и при этом может делать добрые дела по совместительству. Наша молодёжь очень творческая, на самом деле. Я хочу, чтоб люди могли прийти, каждый человек, любой абсолютно, где будет открытый микрофон и выпустить свои эмоции наружу», - говорит Юрий Савинов, организатор.

Поэтические вечера станут проводить несколько раз в месяц. В будущем Юрий Савинов намерен организовать и творческие мастер-классы. Все собранные средства от продажи билетов направят в поддержку проекта «Особые дети рядом» .

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