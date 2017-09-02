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Автор:
Внеш. корр.

Торжественный митинг в честь семьдесят второй годовщины окончания Второй мировой войны прошел в Иркутске

Опубликовано: 04.09.2017 13:21

Изображение Минута молчания в память о героях. В Иркутске прошёл торжественный митинг, посвящённый 72 годовщине с момента окончания Второй мировой войны. Вспомнить о подвигах солдат разных стран собрались курсанты МВД, школьники и юнармейцы. Среди почётных гостей митинга были и ветераны Великой Отечественной. От депутатов Законодательного Собрания Иркутской области участников поприветствовал заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков. Молодому поколению напомнили об истории сражений, о том, сколько потерь принесла война по всему миру. 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу. А спустя два года Германия объявила войну СССР. Установить мир удалось только 2 сентября 1945-ого. Участники митинга возложили цветы к мемориалу славы и памятнику дважды героя Советского Союза Афанасию Белобородову.

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