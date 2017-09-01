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Автор:
Ирина Белогривая

День знаний отметили в Иркутске

Опубликовано: 01.09.2017 18:40

Изображение В Иркутске сегодня в школы пошли почти 77 тысяч учеников. Из них около девяти тысяч - первоклассники. Как прошли праздничные линейки в школах города, расскажем в следующем сюжете.

Волнуются на торжественной линейке не только ученики, но и учителя. Этот учебный и для них будет особенным. Самая большая в регионе школа в иркутском микрорайоне "Эволюция" впервые распахнула сегодня свои двери. «Я рад вас всех приветствовать на этом двойном празднике - празднике начала учебного года и празднике открытия этой замечательной школы. Школы одной из лучших, я думаю, не только в Иркутской области, но и в Восточной Сибири как минимум.  Я вас всех поздравляю и очень хочу, чтобы потенциал этой школы был на все сто процентов раскрыт трудом наших педагогов, а они у нас в городе самые лучшие, самые замечательные. И талантом и старанием наших ребятишек, они тоже у нас в Иркутске самые лучшие», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

В 39-ой школе в Октябрьском округе к празднику готовились тщательно. Ведь в этом году в дружные ряды учеников вольются почти триста детей. Набрали восемь первых классов. Напутственные слова, поздравления и пожелания отличной учебы. «Начиная с детства для меня это самый прекрасный праздник. И вообще по жизни по моей депутатской деятельности я всегда мои подшефные школы поздравляю с праздником. Это и волнительный момент. И праздничное настроение», - рассказывает Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы г. Иркутска .

Для первоклашки Ксюши Казанцевой день волнительный вдвойне. На торжественной линейке она дает первый звонок. «Я очень хотела пойти в школу. Буду учиться. Иногда, конечно, буду встречаться с друзьями. Но учиться буду хорошо!», - делится Ксения Казанцева, ученица 1 В класса школы №39 г. Иркутска.

После всех волнений можно и отдохнуть. В иркутском микрорайоне Ново-Ленино для школьников устроили настоящий праздник в честь Дня знаний. Конкурсы, игры, для самых маленьких выступали клоуны. «Замечательный день. Замечательный момент, когда взрослые возвращаются в детство. Дети идут в школу. Самый наверно важный этап в жизни любого человека - это школа. И мы решили вместе с новоленинцами отметить его таким замечательным праздником в нашем любимом сквере "Россия"», - говорит Евгений Савченко, депутат думы г. Иркутска.

 

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