Автор: Виктория Малая

День знаний отметили в деревне Егоровщина

Опубликовано: 01.09.2017 18:38

Главный праздник учителей и учеников. День знаний отмечают сегодня во всех школах региона. Торжественные линейки прошли и в самых отдаленных селах и деревнях области. Как отмечают праздник там, где все ученики школы вмещаются в один общий класс?

Вот они - новые ученики начальной школы в деревне Егоровщина Иркутского района. Их всего одиннадцать, но это даже много, говорят учителя. В прошлом году за парты здесь село всего три первоклассника. В руках детей в основном свои, домашние цветы. Первоклассница Саша Госельбах несмотря на юный возраст наряд выбирала сама. А сегодня у ребенка и мамы радость и волнение от того, что начинается совсем новый этап в жизни. «Конечно, первым делом волнение. Переживание, что первый ребенок идет в первый класс, но также радость, что повзрослела, выросла девочка наша. Неделю мы собирались, неделю мы искали форму. Примеряли, долго подшивали. Но в итоге должны быть красивыми», - рассказывает Глафира Вокина, мама первоклассницы.

Школа в Егоровщине малокомплектная - в ней учатся чуть больше тридцати учеников. Но им приходится заниматься в разные смены. Учебных кабинета два на всю школу. К тому же в здании помимо классов работают еще и детсадовские группы. Путь из детского сада в школу совсем не долгий. В деревне он занимает всего один коридор. Здесь ученики оставляют свои игрушки и беззаботную жизнь. Чтобы тут услышать свой первый звонок и получить новые знания.

Учителя, которых здесь всего пять, говорят: в итоге атмосфера здесь получается очень семейная. Всех детей здесь знают с трех лет. Бывает и так, что преподают им те же воспитатели - они же учителя начальных классов. В таком тесном взаимодействии проходит целых семь лет. «Для Иркутского района, чтобы жили поселения, чтобы люди оставались на местах, надо чтобы такие школы существовали. Я сделаю все, чтобы они были отремонтированы. И в них дети учились. Это первые шаги для того, чтобы эти дети учились на селе», - говорит Леонид Фролов, мэр Иркутского района .

В планах администрации строительство в Иркутском районе трех школ: в селе Хомутово, Грановщине и микрорайоне Луговое. Причина тому - большой прирост населения. Только в прошлом году в Иркутском районе стало на семь тысяч жителей больше.