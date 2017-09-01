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Автор:
Татьяна Алексеева

Мастер-классы прошли для детей в День знаний

Опубликовано: 01.09.2017 17:57

Изображение Отгремели первые звонки, закончились первые уроки. Но учиться можно не только в школе. На острове Юность в Иркутске День знаний продолжался весь день. Школьники пришли туда, чтобы и развлечься и узнать то, чему в школе не учат.

Как собрать робота, сделать самолет и  создать  художественное полотно? На острове Юность учили всему. При этом в роли преподавателей и учеников почти ровесники. Тут же игра в шахматы, художественная мастерская, и просто развлечения.  Встретились нам три подружки- школьницы, а по сути - настоящие хозяюшки. У каждой свое увлечение, причем такое, что непременно принесет пользу в будущем. «Я люблю вышивать крестиком, дома я вышиваю целые картины, которые потом показываю родителям», - делится Александра Грудинина . «Я люблю вязать крючком и спицами, связала уже пинетки для маленького братика и сестренки», - рассказывает Екатерина Шинкарь.  «Я люблю заниматься оригами,  делаю фигурки животных и интерьер для своих кукол», - говорит Анастасия Томшина

Мастер-классы для иркутян - как научиться чему-то новому, сделать что- то теплое и уютное для своего дома давали и сотрудники крупного  гипермаркета строительных и отделочных материалов. Магазин еще не открылся, но  уже активно  продвигает красивые идеи для жизни. А пока учит детей  новому направлению в хэнд-мейде. Штрихи наполняют эскиз,  сделать который, кстати, тоже задача непростая. Но ленивых рук на площадке нет, поэтому яркие рисунки мгновенно расцветают на деревянном основании. «Дети, а также взрослые могут попробовать сделать поделки своими руками. Замечательные картины для дома. В открытом магазине Леруа Мерлен будет работать Школа ремонта, где каждый иркутянин сможет почувствовать себя чуть-чуть строителем, попробовать», - говорит Екатерина Саломатова,  руководитель проекта "Школа ремонта" магазина Леруа Мерлен.

Дети с удовольствием фантазировали, делали рабочие наброски и эскизы, а затем аккуратно и кропотливо создавали панно и мягкие игрушки. Урок эстетики все сдали на отлично!

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