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Автор:
Алексей Келэвро

Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова проходит в Иркутске

Опубликовано: 01.09.2017 17:47

Изображение В Иркутске стартовал турнир по мини-футболу памяти известного иркутского журналиста, комментатора Льва Перминова. Он первым из своих коллег по местному радио вышел в прямой эфир с футбольным репортажем. Каждый год соревнования собирают большое количество футболистов со всей Иркутской области и соседних территорий. В этот раз приехали 77 команд. Из Иркутска, Бодайбо, Киренска, Тулуна, Тайшета и Эхирит-Булагатского района и Читы.

Игры группового этапа будут проходить все выходные, финальные встречи можно увидеть в понедельник. «Мы 180 матчей проводим за три дня, нагрузка сумасшедшая.  Если добавить, одну или две команды, то получится за двести игр. Это настоящий любительский футбол, но уже полупрофессиональный. Потому что игроки есть известные, которые успели поиграть в «суперлиге», и судьи - легенды футбола», - говорит Владимир Щелкунов, главный судья футбольного турнира памяти Льва Перминова.

Первый турнир памяти Льва Перминова прошел в 1990 году, тогда его участниками стали 8 команд. Самый первый победитель турнира - команда "Водник" из Усть-Кута. А рекордное количество команд - 80- было четыре года назад.

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