Автор: Анастасия Байдракова

Конкурс на лучший эскиз граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество» объявили в Иркутске

Опубликовано: 01.09.2017 17:42

Памяти талантливого и знаменитого земляка. Разместить уличную картину планируют на стене на территории сквера имени драматурга в Первомайском. Эскизы должны быть выполнены в цвете на бумаге формата А3, нужно учитывать пропорции стены - 4 метра в высоту и 25 в длину. Авторов не ограничивают в количестве работ, но нужно успеть до 15 сентября. Итоги конкурса подведут 20-го числа, а воплотят лучший эскиз в сквере до 20 октября. Работы принимают в администрации Иркутска.

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