виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Сб
утро
+11/+13
Сб
день
+14/+16
Сб
вечер
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.5454
Евро/Рубль:
  69.6222

По данным ЦБР (2017.09.01)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 31.08.2017 (71.51)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Автомобилистов призывают быть внимательнее с началом учебного года

Опубликовано: 01.09.2017 17:39

Изображение Водитель, будь осторожен! Дети на дороге! С началом нового учебного года быть особо внимательными призывают всех автомобилистов. После каникул ученики отвыкли от напряженного городского ритма, и сейчас будут вновь адаптироваться к уличному движению.

В первые дни сентября у каждой школы дежурит экипаж или инспектор ГИБДД, полицейские проводят уроки безопасности. Младшеклассникам напоминают: переходить дорогу можно только на зеленый, а если светофора нет, нужно убедиться, что водитель тебя заметил. Но главная ответственность за безопасность детей лежит на родителях.

«Учить правилам дорожного движения мы начинаем с детского сада. И в школе дети отлично знают правила дорожного движения. Но, к сожалению, научить применять эти правила в жизни может только пример родителей. Будьте примером для своих детей, показывайте, как нужно переходить дорогу», - говорит Иван Добровольский,  старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

В ближайшие дни уроки безопасности пройдут в каждой школе Иркутска. А запомнить правила и знаки дорожного движения помогают именные памятки.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6070129871368 Sec.