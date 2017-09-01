Автор: Анастасия Байдракова

Автомобилистов призывают быть внимательнее с началом учебного года

Опубликовано: 01.09.2017 17:39

Водитель, будь осторожен! Дети на дороге! С началом нового учебного года быть особо внимательными призывают всех автомобилистов. После каникул ученики отвыкли от напряженного городского ритма, и сейчас будут вновь адаптироваться к уличному движению.

В первые дни сентября у каждой школы дежурит экипаж или инспектор ГИБДД, полицейские проводят уроки безопасности. Младшеклассникам напоминают: переходить дорогу можно только на зеленый, а если светофора нет, нужно убедиться, что водитель тебя заметил. Но главная ответственность за безопасность детей лежит на родителях.

«Учить правилам дорожного движения мы начинаем с детского сада. И в школе дети отлично знают правила дорожного движения. Но, к сожалению, научить применять эти правила в жизни может только пример родителей. Будьте примером для своих детей, показывайте, как нужно переходить дорогу», - говорит Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

В ближайшие дни уроки безопасности пройдут в каждой школе Иркутска. А запомнить правила и знаки дорожного движения помогают именные памятки.

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