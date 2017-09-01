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Автор:
Марина Беклемишева

Большой театр кукол из Санкт-Петербурга приехал в Иркутск на гастроли

Опубликовано: 01.09.2017 16:55

Изображение Из Петербурга - с любовью и куклами. Завтра в Иркутске гастроли откроет Большой театр кукол. А сегодня гости из северной столицы осваиваются на новой для них площадке - сцене "Аистёнка". Иркутянам артисты представят три спектакля.

Одну постановку для самых маленьких - "Колобок", который очень востребован у петербургского зрителя. Один спектакль для взрослой публики - "Холстомер". Повесть Льва Толстого Большой театр кукол представил в жанре "хроники спасения одной души".

 А откроют гастроли постановкой для семейного просмотра - путешествием из детства под названием "Сто сорок ударов в минуту". Именно такой пульс у новорождённого ребёнка. И именно на такой скорости маленькое сердце ближе всего к природе. «Пока человек сохраняет связь, нечто большее ему открыто. Соответственно чтобы раскрыть эту тему, нам потребовалось вывести артиста из-за ширмы», - рассказывает Денис Казачук, режиссёр, актёр Большого театра кукол. 

«У всех сидит в головах, я не знаю, откуда это взялось, наверное, с советских времён, что кукольный театр - это ширмочка, над ней куколка, за ширмочкой сидит артист, не прошедший драматическое сито, не попавший в драму, и орёт не своим голосом: здравствуйте, детишки! На самом деле это искусство, которое обладает гораздо большим набором инструментов, чем даже драма», - говорит Александр Калинин, директор Большого театра кукол. 

На следующей неделе артисты Большого театра кукол отправятся в Улан-Удэ. Но в нашем городе творческие гости уже оставили след - сегодня петербуржцы посадили клён у здания "Аистёнка", на память о первых в своей истории гастролях в Иркутск.

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