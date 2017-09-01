Автор: Альфия Еремеева

Микроавтобус подарят многодетной семье Токарских

Опубликовано: 01.09.2017 16:50

Самой известной в Иркутской области многодетной семье Токарских подарят новый микроавтобус. Рассмотреть вопрос о выделении транспорта поручил губернатор региона Сергей Левченко. Он побывал в гостях у дружной семьи. Супруги вырастили двоих родных детей и 19 приёмных. Семь из них уже стали взрослыми и живут отдельно. Сейчас в семье 12 воспитанников. Трое из них с инвалидностью. А у подросших детей Токарских будет возможность получить участки для строительства уже своих домов рядом с семейной усадьбой. Этим вопросом займётся министерство имущественных отношений.

Изображения новости