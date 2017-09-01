Автор: Альфия Еремеева

В исправительной колонии в Ангарске работают по авторской психологической методике

Опубликовано: 01.09.2017 16:47

Меньше агрессии - больше адекватной реакции. Осуждённых исправительной колонии в Ангарске учат справляться со своими эмоциями. Уже полгода там применяют авторскую психологическую методику. Одна из целей программы - подготовить заключённых к выходу на свободу.

Письма своей семье Алексей пишет постоянно. Шестнадцатый год он отбывает срок за убийство. Общение на расстоянии помогло продержаться так долго. Впрочем, иногда полезнее такие письма не отправлять. Психологи советуют осуждённым просто оставлять свои мысли на бумаге. Так и стали появляться письма-раскаяния, обращения к семьям пострадавших и даже к самой жертве. «Конечно, психологи помогают, работают. Очень даже помогают. Я спокойнее стал, уравновешеннее. Людей стал больше слушать. Раньше меня это не волновало. Есть своё мнение. И я буду всегда его отстаивать. Даже если я не прав, я всё равно буду отстаивать. Сейчас, пообщавшись, я уже человека выслушиваю. Свое мнение ставлю на второй план», - делится Алексей Лопатин, осуждённый.

Автор методики - начальник психологической лаборатории при колонии Елена Житкевич. Изучая личные дела заключённых, она обнаружила - большинство преступлений начинаются с пустяка. Как раз неумение управлять эмоциями и привело этих людей за решетку. Исправительная колония №2 в Ангарске строгого режима. Сюда попадают тяжкие и особо тяжкие преступления.

Задача методики - вовремя замечать агрессию и справляться с ней. Один из способов называется "Маски". Нужно нарисовать два лица - доброе и злое. Детское, на первый взгляд упражнение, учит взрослых мужчин видеть себя со стороны. Кстати, рисуют осуждённые добровольно. Обязательно условие психокоррекции - согласие всех участников. Потом они сами признаются - занятия приносит пользу. «Раньше я думал, что все вокруг виноваты, что они меня злят. Теперь я понимаю, что злюсь я сам. Это я себе даю возможность разозлиться, а не тот, кто меня злит», - рассказывает Леонид Сверкунов, осуждённый.

Есть в программе и давно известные приемы. Вот отсылка к "Стэнфордскому тюремному эксперименту". Участников делят на две группы. Одной половине завязывают глаза. А перед другой рассыпают шишки. Несколько секунд - и безобидный предмет становится оружием. При этом, команды обкидывать других не было. Так зачем причинять боль - хоть и мелкую - тем, кто не может ответить? Этот вопрос психолог обязательно задаст после того, как активность спадёт. «Мы просим встать на строну потерпевшей стороны, более слабой. Чтобы почувствовать, что она чувствовала. Мы ведем определённый мониторинг. До и после вступления в программу. Видно, изменения определённые имеются. Живу в городе Ангарске, вижу в дальнейшем этих осуждённых. Работают, не употребляют ни наркотики, ни спиртное. Они знают, что это катализатор», - говорит Елена Житкевич, начальник психологической лаборатории ИК-2.

Елена Житкевич планируют официально оформить методику как авторскую. Чтобы психологи и в других колониях могли применять программу в своей работе.