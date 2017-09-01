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Автор:
Внеш. корр.

Погорельцы из Бубновки в Киренском районе начали получать новое жильё

Опубликовано: 01.09.2017 16:36

Изображение Жизнь после пожара. Поселок Бубновку полностью уничтожил пожар, жизнь остановилась, власти приняли решение о ликвидации населенного пункта, ведь ни рабочих мест, ни инфраструктуры попросту не осталось. Некоторые семьи приняли решение переехать в Иркутск.

В удобную однокомнатную квартиру на бульваре Рябикова в Иркутске супруги Марковы переехали совсем недавно. Уже успели обустроить быт и понемногу стали привыкать к городской суете. В родной Бубновке у них уже ничего не осталось. Дом сгорел, домашних животных пришлось пристроить. А в Иркутске у супругов живут дети, поближе к ним и переехали. «Мы уже в пожилом возрасте и нам хотелось бы, чтобы внучат почаще видеть – это раз, да и когда приболеем, хотя  сын или дочь навестят, помогут нам. Вот, в основном-то и решили сюда в Иркутск ехать. Так-то, конечно, мы выбрали лучше там, у себя на родине где-нибудь. Поближе в деревне. Мы уже, как сказать, деревенские жители, деревня нам ближе.  Ну, наверное, всё равно со временем привыкнем», - делятся Любовь и Сергей Марковы .

После пожара супругам, как и остальным жителям посёлка, пришлось нелегко. Пришлось ютиться в пункте временного проживания. Сейчас все трудности позади. И о родной деревне теперь напоминает живописный пейзаж  за окном.

Новое жильё уже получили 48 семей сгоревшего поселка в Киренском районе. Список постоянно пополняется. «В общем итоге у нас порядка на сегодняшний день принято заявлений от 240 семей, 576 человек. На сумму 421 миллион рублей выдано сегодня свидетельств. Что касается погорельцев, выдано на 111 семей, 251 человек. Что касается переселенцев, 89 семей, на 176 человек», - говорит Руслан Болотов, и.о. председателя правительства Иркутской области.

А Любовь и Сергей Марковы продолжат осваиваться на новом месте. В своём дворе, который хозяйка по привычке называет оградой, в планах посадить цветы и сознать уют как в родном поселке.

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