Автор: Анастасия Байдракова

Иркутян призывают подавать заявки на благоустройство своих дворов

Опубликовано: 01.09.2017 15:48

Хотите, чтобы в вашем дворе установили детскую площадку или заасфальтировали проезды? Обращайтесь в администрацию своего округа. В Иркутске начали принимать заявки на благоустройство по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды". Основное условие участия в ней - инициатива жителей. На общем собрании они должны решить, что во дворе нужно изменить. Заявку отдают в комитет по управлению округом. Успеть нужно до 10 октября, чтобы попасть в программу на следующий год. В 2017-ом по программе благоустраивают более двухсот дворов, запланировано установить 23 детские и 43 спортивные площадки.

Изображения новости