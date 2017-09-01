Автор: Марина Беклемишева

Особый противопожарный режим в Иркутской области могут ввести вновь

Опубликовано: 01.09.2017 15:44

К этому в случае необходимости готовы в министерстве лесного комплекса. За минувшие сутки в регионе на землях лесного фонда обнаружили четыре новых природных возгорания. Одно из них - в Усть-Илимском районе - удалось ликвидировать. А два пожара в Усть-Кутском и один в Чунском продолжают действовать. Их общая площадь - более 12-ти гектаров. В тушениях задействованы 31 человек и 12 единиц техники. Авиационный мониторинг ведут два самолёта Ан-2, а также легкомоторные Як-18 и CESSNA.

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