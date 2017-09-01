Автор: Яна Романова

Иркутский медицинский колледж переехал в новое здание

Опубликовано: 01.09.2017 15:42

Учебное учреждение переехало с улицы Сударева на Сергеева. Первый учебный день на более просторных и комфортных площадях. За счет этого со следующего года удастся увеличить набор, ведь новые больницы и поликлиники по всей Иркутской области ждут квалифицированных специалистов среднего звена.

Целый реанимационный комплекс. Студенты третьего курса теперь могут что называется набивать руку на практике. Для них, говорят, это самое главное, когда можно отточить навыки экстренной помощи до автоматизма. «Перед тем, как идти на место работы нужно научиться практиковаться и здесь теперь есть возможность, мы рады», - рассказывает Кристина Кромская, студентка 3 курса.

Новыой вехе в истории старейшего учебного заведения рады все. Учебный год учащиеся и преподаватели начинают в другом здании на улице Сергеева - больше, светлее, комфортнее. Пока оно в аренде, средства на это выделило Правительство Иркутской области. Здесь есть лекционные классы, симуляционные кабинеты, спортивный зал, столовая с горячим питанием. Руководство даже не исключает, что со следующего года новые площади позволят увеличить набор студентов. «Мы планируем с учетом кадрового дефицита средних медработников как в городе, так и в области. Наши выпускники едут и в учреждения региона работать. На следующий год мы планируем, пусть и незначительно, на 1-2 группы увеличить пока, а в дальнейшем и больше, чтобы помочь нашему практическому здравоохранению кадрами среднего звена», - делится Наталья Рудых, директор Иркутского медицинского колледжа.

Тот кадровый дефицит, о котором говорит директор, касается, например, акушерок. Их на весь регион готовят только в Иркутском медколледже. И каждый год за выпускников идет серьезная борьба. В целом же с момента основания здесь вырастили 35 тысяч квалифицированных специалистов, судьбу учебного заведения еще 2 года назад взял на особый контроль глава региона. Именно по его поручению в правительстве области провели большую работу. «Задача на этот год обжиться и увеличить площади, я уже сказал за счет чего это можно сделать. Сделать лифты, провести сантехнику, начинить необходимым медоборудованием», - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

На Сударева, где до этого ютились студенты, здание не отвечало уже никаким требованиям. Даже о ремонте речи не шло. «Это правильное направление развития, когда есть совместная работа, оперативная. На сессии ЗС мы в конце июля приняли решение, 1 сентября студенты уже в новом здании, я считаю, что это самое классное, самое главное, что это настоящий подарок ко Дню знаний», - рассказывает Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области .

В следующем году новое здание региональное правительство намерено выкупить в собственность. Территорию на Сударева тоже не оставят без внимания. Есть заявки на ее использование от медучреждений. Власти пока заявляют одно - специализация на этих площадях сохранится.