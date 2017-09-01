Автор: Яна Романова

В Усть-Куте установили памятник Герою России Андрею Шерстянникову на территории школы

Опубликовано: 01.09.2017 15:32

В новом учебном году за школьные парты в регионе сели на 8,5 тысяч человек больше, чем в прошлом, это 313,5 тысяч детей. В Усть-Куте в этот день двери открыла "геройская школа", так ее называют местные жители. На территории учебного заведения презентовали памятник её выпускнику Герою России Андрею Шерстянникову, его имя уже носит школа.

Старший лейтенант в составе парашютно-десантной роты 76-й дивизии погиб 1 марта 2000 года при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе. Установить монумент земляку хотели уже давно, но не было финансовой возможности. Помогла депутат Заксобрания Марина Седых. «Пожелать хочется только одного - берегите это звание геройской школы, пусть этот патриотизм будет мощным, чтобы ребята помнили о своей школе, малой Родине и гордились всем этим», - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

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