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Автор:
Маргарита Кислицына

Новый корпус 64-й школы готов принять учеников

Опубликовано: 31.08.2017 18:10

Изображение Изучать такие науки, как химия, физика и биология, нужно на практике. Специализированные кабинеты - обязательное условие при строительстве учебных заведений. Новый корпус 64-й школы на улице Градостроителей в Иркутске принять учеников готов. Вскоре они оценят, что такое современное образование.

Отдать своего ребенка в 64-ю школу мечтает чуть ли не каждый родитель Свердловского округа. Тем более теперь, когда свои двери открывает новый учебный корпус. Здесь работает центр билингвального образования. То есть дети изучают не один, а сразу два языка. В этих кабинетах им будут преподавать русский, английский и немецкий. 

Всего в этом блоке 28 кабинетов. Классы информатики, физики, химии и биологии оборудованы по самым современным технологиям, а еще здесь есть огромный информационно-библиотечный центр, студия хореографии и даже творческая мастерская. В школе активно развивается робототехника. Новое направление полюбилось детям и вдохновило педагогов. "Уровень сознания расширяется, когда ты смотришь и видишь, как это построить, как это делать, узнаешь, что такое роботы и для чего они нужны", - считает Мария Тупченко, преподаватель математики.

Готов новый корпус и к инклюзивному образованию. Например, в столовой оборудованы места для детей-инвалидов. С особым трепетом педагоги показывают актовый зал на 325 мест. В старом корпусе, где теперь будут учиться только начальные классы, его в принципе не было. "Это другой уровень, уровень современный, соответствующий всем стандартам. И это правильно, потому что наши ребятишки уже интегрированы в современный мир. Они должны получать образование, конечно, в достойных, современных учебных заведениях. И здесь нам есть над чем работать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

К строительству приступили в декабре 2015-го. Городской казне новое здание обошлось в 400 миллионов рублей. 1 сентября основной блок 64-й школы готов принять более 900 детей. 

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