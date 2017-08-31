Автор: Анастасия Байдракова

В поселке Молодежный возводят новую школу

Опубликовано: 31.08.2017 18:05

На месте березовой рощи теперь стройка. Но жители этому только рады. В поселке Молодежный в Иркутском районе ударными темпами возводят новую школу. Работы начали в июне, а уже сейчас вышли на третий этаж. Здание будет самым современным, с двумя бассейнами, актовым и конференц-залом, предусмотрен и большой стадион.

Большая, просторная и самая современная школа посреди березовой рощи - это практически воплощение мечты о светлом будущем, как его представляли в 60-х. Контуры нового здания уже видны, и размах поражает. Рассчитана школа на 1275 учеников, и ждут ее в Молодежном с нетерпением. Сейчас 500 детей поселка учатся в арендованном администрацией общежитии, а еще 600 каждый день возят в Иркутск, в школы микрорайона Солнечный. И учеников будет только больше: Иркутский район - самый быстрорастущий. "Раньше школы такой емкости занимали около 10 тыс. кв. метров, сегодня это 26 тыс. кв. метров, то есть это говорит о том, что учебные классы стали просторнее, появились помещения, которые не во всех школах были. Это бассейны, большие спортзалы", - говорит Михаил Сигал, генеральный директор компании-подрядчика.

Школа в Молодежном - близнец иркутской школы в микрорайоне Эволюция, сейчас она самая большая в области. Но уже через год разделит лидерство. Проект подрядчик в Молодежном доработал с учетом опыта. А еще строители приготовили сюрприз для детей. Решили оформить фасад и интерьеры в космической тематике. Сдать школу обещают в декабре. "Достаточно поздно нам удалось ее включить в финансирование федеральное. Тем не менее, мы обещали, гарантировали, что эта школа будет до конца нынешнего года сделана. Сейчас по всем признакам видно, что мы должны эту задачу выполнить, соответственно, будем иметь полное право требовать и другие школы. Школ нам нужно еще по области для того, чтобы они все были односменные. Еще огромное количество", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В этом году в Иркутской области строят 15 новых школ. В эксплуатацию их введут в 2018-19 годах.

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