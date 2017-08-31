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Автор:
Виктория Малая

Жителей Иркутска атаковали лесные клопы

Опубликовано: 31.08.2017 17:57

Изображение Насекомые появились сразу в нескольких районах города: Ново-Ленино, Академгородке, на улице 2-я Железнодорожная. Они буквально сели живым ковром на стены домов. Люди в панике: откуда взялись непрошенные гости?

Вот он, кошмар жителей многоэтажек. Клопы сидят на стенах и роем кружат возле жилых строений. Жильцы дома на улице Муравьева говорят: насекомые появились после первых холодных дней. Они не кусаются, но если погибают, пахнут так, что невозможно дышать. На улице Муравьева осень уже несколько лет начинается с визита клопов. Жить в квартирах людям приходится с закрытыми окнами и балконами. "Они залетают даже через сетки. Сетка их не останавливает, вентиляция тоже. Если прибираешься дома, то ты можешь из люстры взять и высыпать их, будет большая горочка. Дома душно и постоянно запах клопов", - жалуется Андрей Шарыпов.

В Россельхознадзоре говорят: это явление временное, клопы скоро уйдут. Сейчас в лесах становится прохладно, и насекомые перебираются поближе к людям. К тому же в естественной среде еще не сформировался наземный покров, в котором насекомые смогут пережить зиму. "В настоящий момент листья еще не опали, места обитания для них не сформировались. Поэтому это временное явление. Бояться жителям совершенно нечего. Клопы не могут поселиться в домах и наносить вред человеку. Они скоро уйдут в свои места обитания", - сказала Галина Федорова, главный агроном филиала ФГБУ Россельхозцентра по Иркутской области.

Проводить обработку стен домов по СанПиНу нельзя. Да и специалисты Россельхознадзора считают это бессмысленным. Если людям насекомые сильно мешают, можно применить дома специальные аэрозоли. Или просто переждать, пока клопы покинут свое временное пристанище.

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