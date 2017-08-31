Автор: Алексей Келэвро

Ветеринарные врачи отмечают профессиональный праздник

Опубликовано: 31.08.2017 17:51

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник ветеринары. По мнению самих ветврачей, в назначении профессии, которая по праву считается одной самых из гуманных на земле, заложен глубочайший смысл: через охрану здоровья животных охрана здоровья человека.

На кадрах случаи, когда повздорили животные, а отвечать хозяевам. Разнять, успокоить, в некоторых случаях возместить ущерб, а иной раз и вести питомца на стол ветеринара. Отточенные тысячелетием животные инстинкты оставляют на теле четвероногих серьезные увечья от клыков и когтей.

Этот пациент Иркутской ветклиники подрался с большой собакой. У него вывернута передняя лапа. Сейчас он мужественно ждет операции. "Кусаная рана, подрался на улице. Ничего сложного, обрабатываем. Судя по тому, что ранение с тыльной стороны, он пострадал, отходя геройски", - говорит Наталия Арышева, ветеринарный фельдшер ОГБУ "Иркутская ГСББЖ".

Нередко на операционный стол попадают настоящие герои - служебные собаки, которые встали на защиту хозяина или получили ранения при исполнении служебного долга. Вместе с медалями их героическую грудь порой жгут и оставшиеся в теле пули. "Те металлические осколки, которые остаются, их никто не извлекает. Так же, как и наши ветераны, после войны они продолжают с ними ходить", - сказал Александр Гринчук, ветеринарный врач-хирург ОГБУ "Иркутская ГСББЖ".

Даже сложные роды проходят в этих стенах. Этому котенку нет еще и дня, он ждет своего брата, который вот-вот появится на свет. Все, как у людей. Разве что в очереди обходится без лукавого "мне только спросить".

Городская ветеринарная больница обслуживает всю область. И, несмотря не то, что живем мы в Сибири, в палатах зачастую можно встретить ягуара, гепарда, питона, обезьяну или крупный рогатый скот. Экзотических и крупных животных приводят с переломами и на вакцинацию. А вот домашних часто сами хозяева могут довести до больницы, элементарно закормив. "Мастифф 90 килограммов. Заворот желудка. 90 килограммов - надо полагать. Съел еще 2 мастиффа примерно, или 4 тойтерьера", - шутит Александр Гринчук.

К слову, сами четвероногие пожаловаться на здоровье не могут. А общепринятая примета диагностировать их состояние по мокрому носу ошибочна, говорят ветеринары. "Обычно когда животное заболевает, оно так же, как и мы, вот мы когда болеем, нам хочется чтобы было тихо, спокойно и там где потемнее. Если вы не заметили свое животное, если оно не встретило вас с работы, то есть смысл задуматься и присмотреться к нему", - объясняет Олеся Никитина, ветеринарный врач ОГБУ "Иркутская ГСББЖ".

В клинике для братьев меньших все на высоком уровне: и диагностика, и само лечение. И уже сейчас в коридорах этой лечебницы с благодарностью или в честь праздника ветработника раздается троекратное собачье "ура".

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