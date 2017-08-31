Автор: Марина Беклемишева

"Краеведческий музей, артефакты": выпуск №17

Опубликовано: 31.08.2017 17:31

Они были святынями, слышали молитвы и сокровенные желания, потом их безжалостно уничтожали. Тысячи уникальных древних икон не дожили до наших дней. Но кое-что удалось сохранить в храмах и музеях. Коллекция Иркутского краеведческого насчитывает около 250 ликов, среди которых есть настоящие шедевры иконописи. О них в очередном выпуске рубрики "235 артефактов" рассказывает главный хранитель музея Ирина Коренева.

Коллекцию икон в Иркутском краеведческом музее стали собирать в самые лихие для страны годы - 20-е, когда массово закрывали и разрушали церкви. Некоторые образа отдавали в музеи на память о временах, когда люди верили в Бога. "При нашем музее сделали Крестовоздвиженскую церковь музеем атеизма. И, слава Богу, что Крестовоздвиженская церковь имеет такую историю, что она не была закрыта, а ее сделали музеем атеизма и, слава Богу, она сохранила свои иконы и сохранила иконы других церквей", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

Следующей "волной" поступления икон в музей стали экспедиции сотрудников. Лики они привозили из деревень Иркутской области. В 60-70-х люди легко дарили семейные реликвии за ненадобностью. Иконы часто использовали как доски или подставки под горячее. Например, этот образ Казанской Божьей Матери был практически утерян. Несколько лет назад икону отреставрировали в Москве.

Среди спасенных от уничтожения икон оказались поистине уникальные. Спас-Вседержитель - образ, написанный в начале XIX века. Сотрудники музея имени Рублева назвали эту икону шедевром. Ее оклад выполнен в технике перегородчатой эмали, талантливо написан и сам образ Спасителя. Уникальна и эта икона, привезенная из Нижнеилимского района. "Это образ нерукотворный Спаса. Если вспомните, Спасская башня Московского Кремля, это образ Спаса нерукотворного. Спасская башня Илимского острога, Спаситель тоже. Как раз надвратный образ, который защищает от врагов в православной русской традиции", - комментирует Ирина Коренева.

В Иркутске изображали и своих святых. С любовью, иногда совсем по-наивному художники непрофессионалы писали иконы. Чаще всего на них можно увидеть образ первого святого Иркутской земли - Иннокентия Кульчицкого.

Какие еще тайны хранит музей? Проект, посвященный 235-летию Иркутского краеведческого, продолжается. О самых интересных экспонатах можно узнать на сайте музея и в нашей программе.