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Автор:
Внеш. корр.

Спасатели нашли терпящих бедствие старинным методом Алексея Болотова

Опубликовано: 31.08.2017 17:23

Изображение Компас, GPS-навигатор и рация. Эти приборы способны спасти жизнь не только на суше, но и на воде. Но порой спасателям приходится искать дрейфующие судна практически вслепую. На помощь приходят и старинные методы определения координат. Как раз такой случай произошел на Байкале. О том, как спасатели ищут людей на открытой воде, расскажем в следующем материале.

На этих фотографиях запечатлена уникальная спасательная операция. У лодки с двумя пассажирами на борту отказал мотор. Людям удалось дозвониться до спасателей, но приборов навигации у них с собой не было и своих точных координат они назвать не смогли. Чтобы найти лодку, сотрудники МЧС воспользовались старинным методом военного топографа Алексея Болотова. Ученый придумал его еще в начале XIX века. Главное здесь - представить в уме циферблат и назвать три ориентира, первый из которых должен быть направлен на 12 часов. "Те ребята дали трубы Байкальска и второй ориентир - трубы Слюдянки на 14 часов. Третьим ориентиром, линейным, оказался противоположный берег. Что они ближе всего находятся к противоположному берегу, сказали. Спасатели посмотрели по транспортиру, вычислили, где могут быть пострадавшие, это оказался район Маритуя", - рассказал Андрей Афанасьев, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как  обнаружить лодку или катер и помочь людям, спасателю нужно знать наверняка. В Байкальском поисковом спасательном отряде для сотрудников МЧС проводят специальное обучение. Рассказывают об основных способах поиска людей, которые не могут точно назвать свои координаты.

Но, несмотря на профессионализм спасателей, рисковать на воде не стоит. По Байкалу нужно ходить только опытным людям, считают сотрудники МЧС. Важно соблюдать ряд правил. "Надо просто иметь транспортное средство, которое зарегистрировано как положено. Там вам сразу скажут, что регистрация возможна только тогда, когда на нем существуют спасательные средства. Если регистровое судно, там должна быть рация, на которой выходить на связь", - объясняет Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России.

А еще нужно регулярно проверять погоду. На Байкале она может быть непредсказуемой. Только за это лето спасатели выезжали на помощь дрейфующим лодкам 13 раз и спасли  16 человек. Поэтому важно соблюдать правила и не забывать о приборах навигации, ведь порой они могут спасти не одну жизнь.

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