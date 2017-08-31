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Автор:
Яна Романова

Андрей Лабыгин вручил подарки тройняшкам-первоклассникам

Опубликовано: 31.08.2017 17:13

Изображение 9 тысяч первоклашек завтра сядут за парты в иркутских школах. Накануне - последние приготовления, покупки, сборы. Среди тех, кто пойдет первый раз в первый класс, тройняшки Лисицыны: Сережа, Юстина и Лия. Сегодня с предстоящим Днем знаний детей поздравил вице-спикер регионального парламента Андрей Лабыгин. В гости пришел не с пустыми руками, будущим школьникам подарили портфели.

С многодетной семьей депутат знаком 7 лет, как раз с рождения в семье тройни. Тогда народные избранники на заседании думы Иркутска приняли поправки в действующую программу, по которой многодетным семьям город предоставляет жилье. Супругам вручили ключи от новой трехкомнатной квартиры в микрорайоне Университетский. "Лисицыны были первыми, кто попал под эту программу, и мы с тех пор дружим с семьей, были, когда они здесь справляли новоселье, потом с депутатами помогали получить место в детском саду", - рассказал Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области.

Тройняшки Лисицыны идут в школу уже подготовленными: умеют читать и писать. Подаренные портфели им пришлись по вкусу, они тут же стали складывать туда тетради, учебники и канцелярию.

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