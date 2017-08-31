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Автор:
Яна Романова

Маслянистая и едкая жидкость покрыла берег Ангары в районе 15 километра Байкальского тракта

Опубликовано: 31.08.2017 17:08

Изображение В садоводстве "Иркутянин" жители забили тревогу и позвонили в редакцию "Новостей". На месте журналисты сняли эти кадры. Кроме странного цвета, пятна принесли к берегу еще и специфический запах, похожий на рыбный.

Такого "ужаса", по словам людей, они в этих местах никогда не видели. Причем со временем пятно стало растекаться по течению Ангары. Жители на место вызвали лабораторию Росприроднадзора, специалисты взяли пробы воды, в ближайшее время станут известны результаты исследований.

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