Маслянистая и едкая жидкость покрыла берег Ангары в районе 15 километра Байкальского тракта

По данным ЦБР (2017.08.31)
Выпуск новостей за 30.08.2017 (56.2)
В садоводстве "Иркутянин" жители забили тревогу и позвонили в редакцию "Новостей". На месте журналисты сняли эти кадры. Кроме странного цвета, пятна принесли к берегу еще и специфический запах, похожий на рыбный.
Такого "ужаса", по словам людей, они в этих местах никогда не видели. Причем со временем пятно стало растекаться по течению Ангары. Жители на место вызвали лабораторию Росприроднадзора, специалисты взяли пробы воды, в ближайшее время станут известны результаты исследований.