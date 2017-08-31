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Автор:
Маргарита Кислицына

Спортобзор

Опубликовано: 31.08.2017 14:20

Изображение "Зенит" лидирует после первого круга первенства России по футболу. А пять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта страны. Подробнее в спортобзоре.

В заключительном матче первого круга чемпионата России по футболу на стадионе "Труд" иркутяне принимали соперников из барнаульского "Динамо". Гости выпустили на поле свое главное оружие - Антона Киселева и Владислава Аксютенко. Однако наша команда не только выстояла, но и получила ряд отличных моментов для победы. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Этот результат позволил "Зениту" завершить круг на лидирующей позиции. Второе место в турнире делят, отставая от иркутян на очко, "Сахалин" и "Динамо". Теперь в стартовых матчах второго круга иркутяне вновь встретятся с "Динамо", а также с омским "Иртышом", но уже на полях соперников. Эти игры состоятся 7 и 10 сентября, соответственно.

Мастерами спорта России стали еще пять спортсменов Иркутской области. Новое звание получил самбист из Ангарска Максим Бочаров, который занял первое на Всероссийских соревнованиях в Красноярске. По вольной борьбе мастерами спорта стали воспитанники областной спортивной школы "Тамир" в поселке Усть-Ордынский Александр Балтахинов, Алексей Бахрушкеев и Руслан Борокшонов. По хоккею с мячом спортивное звание присвоили полузащитнику "Байкал-Энергии" Егору Егорычеву по итогам прошедшего сезона, в котором хоккейный клуб стал серебряным призером чемпионата страны.

А завтра,1 сентября, в 13.00 на стадионе ИрНИТУ в Иркутске пройдет открытие 28 традиционного турнира по мини-футболу среди любительских команд, посвященного  памяти известного спортивного радиокомментатора Льва Перминова. К участию в турнире допускаются любительские команды спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений и других организаций за исключением футболистов, выступающих за команды мастеров. Состав команды - 10 игроков плюс тренер-представитель. Финальные матчи, а также торжественное закрытие и награждение победителя и призеров турнира состоятся в понедельник.

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