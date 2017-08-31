Автор: Маргарита Кислицына

Акция по сдаче крови на типирование пройдет в Братске

Опубликовано: 31.08.2017 14:15

Стань донором - спаси жизнь. Братчан призывают сдать кровь на типирование и попасть в национальный реестр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова - мальчика из Удмуртии, который умер от лейкоза. Акция пройдет с 1 по 30 сентября в городе металлургов.

Возраст доноров от 18 до 45 лет. Показания: отсутствие хронических заболеваний. И 10-15 минут свободного времени. Человека заносят в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. И обращаются, если стволовые клетки подошли кому-то из больных. При лейкозе всего 5% костного мозга способны спасти жизнь, даже когда все остальное лечение уже бессильно. В год в отделение гематологии Иркутской областной больницы поступает до 60 человек с первичными острыми лейкозами. Треть нуждаются в трансплантации стволовых клеток. "Стать донором - это желание должно быть осознанное, осмысленное, необходимо изучить противопоказания, посоветоваться с лечащим врачом, с родственниками, почитать реальные истории на сайте "Русфонда", как это происходит и что происходит потом. На сегодняшний день донорами уже стали 73 тысячи 641 человек", - рассказала Татьяна Козьмина, руководитель бюро "Русфонда" в Иркутской области.

Однако, по словам директора научно-исследовательского института, необходимо еще 500 тысяч доноров. Тогда стволовых клеток хватит для каждого второго нуждающегося. Всего в акции принимают участие жители 25 городов России. В прошлом году к движению присоединился Иркутск. Теперь Братск. Помочь могут и те, кто по состоянию здоровья не может стать донором. Для этого отправьте СМС со словом "ДОНОР" на короткий номер 5542. Средства пойдут на закупку реагентов для типирования.

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