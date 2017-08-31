По данным ЦБР (2017.08.31)
Выпуск новостей за 30.08.2017 (56.2)
Ответы на вопросы в прямом эфире. В сентябре пройдет "Прямая линия с губернатором Иркутской области". Сергей Левченко ответит на вопросы жителей региона. Транслировать прямую линию будут на иркутских телеканалах.
С сегодняшнего дня информацию принимают на электронную почту gubernatory@govirk.ru. А также свои обращения к главе области можно оставить по телефону "горячей" линии 8 800 2000 665. Задать свой вопрос губернатору можно будет и в день эфира.