Автор: Ирина Белогривая

В сентябре пройдет "Прямая линия с губернатором Иркутской области"

Опубликовано: 31.08.2017 14:10

Ответы на вопросы в прямом эфире. В сентябре пройдет "Прямая линия с губернатором Иркутской области". Сергей Левченко ответит на вопросы жителей региона. Транслировать прямую линию будут на иркутских телеканалах.

С сегодняшнего дня информацию принимают на электронную почту gubernatory@govirk.ru. А также свои обращения к главе области можно оставить по телефону "горячей" линии 8 800 2000 665. Задать свой вопрос губернатору можно будет и в день эфира.