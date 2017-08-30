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Автор:
Виктория Малая

13 километров автомобильных дорог необходимо отремонтировать до холодов

Опубликовано: 30.08.2017 18:37

Изображение В Шелехове полным ходом приводят в порядок городские магистрали. Работы по срокам затянули, есть замечания и по качеству нового полотна. Фактически большое совещание представители Министерства строительства, общественный совет устроили прямо на дороге.

Улица Известковая. Контракт на ее ремонт был заключен еще в начале августа. Но дорожная техника выехала на работы только сегодня. В итоге на носу осень, а объем работ колоссальный. По плану к 15 сентября здесь должен был быть новый ровный асфальт. "Конечно, это большое замечание для подрядчика, что они не в срок выходят на работы. Для этого ему придется усилиться, для этого мы и приехали. Также у нас есть вопросы по организации движения. Мы видим, что оно не соответствует никаким требованиям. Естественно, это небезопасно для проезжающих автомобилей. На следующей неделе мы направим сюда специалистов, чтобы проверить, устранено это или не устранено", - заявил Евгений Липатов, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Под проверку сегодня попали еще четыре улицы города металлургов: Ленина, Леонида Кулика, Кочубея и Заводская. Ранее там  уже были взяты пробы асфальта. В итоге есть замечания по его толщине, водонасыщению и коэффициенту уплотнения. Часть замечаний устранена, сейчас идет повторное обследование материла. Много вопросов и по обустройству дорог: асфальт положили, а бордюры не предусмотрели. Их установку запланировали только на следующий год. К тому же ездить по центральным улицам города крайне неудобно: старое покрытие убрали, а новое укладывать не торопятся. Несмотря на все замечания, глава города оптимизма не теряет, говорит, дорожники постараются все закончить до наступления холодов. "Мы сегодня очень жестко контролируем ход выполнения работ. Ежедневно утром и вечером мы выезжаем на объект и уже на месте смотрим ход производства работ. Естественно, делаем коррективы. Я уверен, что Шелехов как всегда не подведет и все поставленные задачи будут выполнены", - заверил Валерий Десятов, глава г.Шелехов.

Всего в Шелехове в этом году ремонту подлежат 12 дорог. На эти цели выделено 57 миллионов рублей. Работы по обустройству асфальтового полотна в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" сейчас идут в трех городах региона: Иркутске, Ангарске и Шелехове. Пока по срокам сдачи объектов впереди всех Ангарск. Принципиально важно, чтобы все деньги на ремонт дорог реализовали в этом году, иначе в следующем есть риск не получить федеральные средства.

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