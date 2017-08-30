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Автор:
Марина Беклемишева

Скульптуру Даши Намдакова "Царская охота" смогут увидеть иркутяне

Опубликовано: 30.08.2017 18:32

Изображение Впервые в Иркутске. Скульптуру Даши Намдакова "Царская охота" сегодня представили зрителям. Произведение всемирно известного мастера стало частью постоянной экспозиции галереи современного искусства. Бронзовая композиция изображает сцену соколиной охоты - героического мифа древних азиатских кочевников.

Царь и Царица мчатся на конях. Рядом с ними в прыжке, не касаясь земли, застыли барсы. Молодой царь держит на руке сокола. Несмотря на то, что отлита скульптура из бронзы и весит почти 400 килограммов, все семь персонажей с легкостью и величием устремлены к цели. Даши Намдаков передал то самое застывшее мгновение, когда стрела уже отправлена в полет по бескрайней степи, а охотники яростно и уверенно преследуют добычу. "Царскую охоту" Даши представил весной на Петербургском экономическом форуме, где скульптура произвела фурор. Каждая деталь - это множество символов, которые не сразу удается разглядеть и тем более разгадать. "Ее восприятие не требует специальной подготовки. Она интересна взрослым, углубленным в искусство, очень внимательным зрителям, которые увидят множество деталей, она интересна, я уверен, и детям. Здесь сосредоточено множество мифов степных народов где-то в районе IX-Х века", - считает Виктор Бронштейн, основатель галереи современного искусства.

Новая композиция - менее масштабный вариант монументальной "Царской охоты" длиной 8 и высотой более 4 метров. Она стоит в центре Кызыла. Скульптуру там установили в 2014 году. Жители города Пьетрасанта, где отливали произведение, так впечатлились монументом, что признали Даши Намдакова художником года. А сама "Охота", прежде чем отправиться в столицу Тувы, несколько месяцев украшала городскую площадь итальянского города. На открытии скульптуры сегодня говорили, конечно, и о предстоящей установке монумента "Хранитель Байкала" на Ольхоне. Скульптуру планируют открыть в октябре на безымянном мысе между Хобоем и Шунтэ. Сейчас для этого готовят разрешительные документы.

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