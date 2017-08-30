Автор: Альфия Еремеева

У отравившихся на базе отдыха "Утулик" выявили норовирусную инфекцию

Опубликовано: 30.08.2017 18:15

Роспотребнадзор обнародовал предварительные результаты расследования заболеваемости на базе отдыха "Утулик". Там на прошлой неделе отравились участники театрального фестиваля. Их доставили в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Исследования показали: у 13 заболевших и 4 работников пищеблока норовирусная инфекция. К слову, дезинфекцию на базе проводили некачественно. В большинстве проб установлена заниженная концентрация очищающего средства. Расследование причин заболеваемости продолжается.

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