У отравившихся на базе отдыха "Утулик" выявили норовирусную инфекцию

По данным ЦБР (2017.08.30)
Выпуск новостей за 30.08.2017 (56.2)
Роспотребнадзор обнародовал предварительные результаты расследования заболеваемости на базе отдыха "Утулик". Там на прошлой неделе отравились участники театрального фестиваля. Их доставили в больницу с признаками острой кишечной инфекции.
Исследования показали: у 13 заболевших и 4 работников пищеблока норовирусная инфекция. К слову, дезинфекцию на базе проводили некачественно. В большинстве проб установлена заниженная концентрация очищающего средства. Расследование причин заболеваемости продолжается.