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Автор:
Ирина Белогривая

Льготный проезд для людей, которые сопровождают инвалидов первой группы и детей-инвалидов, вводят в Иркутской области

Опубликовано: 30.08.2017 18:09

Изображение Он начнет действовать с 1 октября. Теперь в муниципалитетах, где льготный проезд осуществляют с помощью электронных проездных, на карты заведут дополнительное количество поездок. А там, где действуют бумажные билеты, сопровождающим выдадут отдельные проездные.

Сейчас в регионе работает специальный аппаратно-программный комплекс. С его помощью можно отследить механизм учета перевозок льготников. Электронный билет действует в Ангарске, Усолье-Сибирском и Иркутске. А вскоре к этим городам присоединится и Братск. Процесс перехода на электронный проездной нужно ускорить, подчеркнул губернатор Сергей Левченко. Для этого нужно срочно приобретать специальное оборудование - валидаторы. "Вопрос по приобретению данного оборудования в следующем году станет еще сложнее. Потому что там пойдут мелкие перевозчики. 65% в этом году мы переведем. А отставшиеся 35% станет еще сложнее. Я думаю, что нам надо помогать", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Благодаря прозрачной системе учета поездок бюджетные траты на возмещение расходов перевозчикам удалось сократить почти на сто миллионов рублей.



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