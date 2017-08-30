День Байкала отметят в областном центре 3 сентября

По данным ЦБР (2017.08.30)
Выпуск новостей за 30.08.2017 (56.2)
В этот день можно будет увидеть самые интересные места священного озера. И для этого необязательно выезжать за пределы города. В 130-м квартале заработают сразу несколько экспозиций.
Так, в арт-галерее на улице Седова свои художественные работы представит Александр Имедеев. А по соседству выставит фотографии главный Всероссийский волонтерский экомарафон. Свое видение Байкала представят и самые маленькие художники. В отделе природы областного краеведческого музея откроется выставка детских рисунков. Основные торжества пройдут на площади у дворца спорта "Труд". Праздничная программа начнется в два часа дня.