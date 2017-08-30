виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+7
Чт
утро
+11/+13
Чт
день
+22/+24
Чт
вечер
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.5320
Евро/Рубль:
  70.4316

По данным ЦБР (2017.08.30)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 30.08.2017 (56.2)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

День Байкала отметят в областном центре 3 сентября

Опубликовано: 30.08.2017 17:51

Изображение В этот день можно будет увидеть самые интересные места священного озера. И для этого необязательно выезжать за пределы города. В 130-м квартале заработают сразу несколько экспозиций.

Так, в арт-галерее на улице Седова свои художественные работы представит Александр Имедеев. А по соседству выставит фотографии главный Всероссийский волонтерский экомарафон. Свое видение Байкала представят и самые маленькие художники. В отделе природы областного краеведческого музея откроется выставка детских рисунков. Основные торжества пройдут на площади у дворца спорта "Труд". Праздничная программа начнется в два часа дня.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6465249061584 Sec.