Автор: Альфия Еремеева

День Байкала отметят в областном центре 3 сентября

Опубликовано: 30.08.2017 17:51

В этот день можно будет увидеть самые интересные места священного озера. И для этого необязательно выезжать за пределы города. В 130-м квартале заработают сразу несколько экспозиций.

Так, в арт-галерее на улице Седова свои художественные работы представит Александр Имедеев. А по соседству выставит фотографии главный Всероссийский волонтерский экомарафон. Свое видение Байкала представят и самые маленькие художники. В отделе природы областного краеведческого музея откроется выставка детских рисунков. Основные торжества пройдут на площади у дворца спорта "Труд". Праздничная программа начнется в два часа дня.