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Автор:
Анастасия Байдракова

В Иркутске после капитального ремонта открыли коррекционную школу №4

Опубликовано: 30.08.2017 17:49

Изображение Строительство и обновление не останавливается. Сегодня в поселке Горячий Ключ Иркутского района начали заливать фундамент новой школы. Сдать ее строители обещают уже к июню. Так что в следующем сентябре школа будет готова принимать учеников. А в Иркутске после капитального ремонта открыли здание коррекционной школы №4. В каких условиях будут заниматься особые дети, расскажем далее.

Новое в этом здании все. Директор школы с гордостью показывает министру образования региона результат работы строителей. В здании 1953 года постройки сделать надо было немало: выравнивали стены, потолки, клали плитку, обустраивали пандусы для учеников. В классах новое оборудование: доски, шкафы, парты. Кстати, мебель регулируется, ее можно подстроить под рост ребенка. Мягкие диваны не прихоть. Для особых детей это необходимость. И программы, по которым они учатся, специальные. "Главное, чтобы они могли сами себя обеспечить. Это самое важное. Чтобы они могли в нашем мире как-то что-то приобрести. Экскурсии разные. В магазин сходить, посмотреть, как работает продавец, как лежат товары, что можно брать, что нельзя", - подчеркивает Валентина Нирконен, учитель 3 "и" класса ГОКУ СКШ №4 г.Иркутска.

Четвертая коррекционная школа Иркутска принимает детей с умственной отсталостью. Всего по спискам сейчас 96 человек, но желающие приходят каждый день. "С декабря прошлого года родители приходили, записывались уже, и мы предварительно проводили запись детей. Но брали только по выписке из ПМПК, то есть медико-педагогическое заключение, и у нас два диагноза в основном было: Ф70 и Ф71, то есть умеренная и легкая степень умственной отсталости", - рассказал Иван Анучин, директор ГОКУ СКШ №4 г.Иркутска.

В школе есть специальный коррекционный блок. Здесь кабинеты психолога, логопеда, мастерские и даже спальня для первоклашек с более серьезными диагнозами. Всего в Иркутской области 37 специализированных школ и интернатов, в этом году серьезный ремонт идет в 12 учреждениях. Запланировано и строительство. "Строим в Тулунском районе в поселке Целинные Земли детскую деревню. Она там существует, но это долгострой, можно сказать. И, наконец-то, решение было принято губернатором Иркутской области, что нужно этот проект завершить и построить там, наконец, корпуса, чтобы детки учились в хороших условиях", - сообщила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Кроме того, в 36 школах области организованы коррекционные классы, а в остальных доступно инклюзивное образование.

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