Автор: Ирина Белогривая

Иркутян приглашают нарисовать птицу мира

Опубликовано: 30.08.2017 17:12

Нарисовать птицу мира может любой в борьбе с терроризмом. Областной краеведческий музей ждет всех иркутян в это воскресенье на свою акцию. День солидарности против терроризма отмечают каждый год 3 сентября.

Официально его установили в 2005-м в память о трагических событиях в Беслане. Тогда во время торжественной линейки школу захватили террористы. 2,5 дня они удерживали в заложниках больше тысячи человек. 314 из них погибли, включая 186 детей. Иркутянам расскажут, почему именно голубя выбрали птицей мира, а также о том, что означает этот символ в культуре разных народов. "У нас состоится конкурс детских рисунков. Возможно будет нарисовать рисунки на асфальте мелом. Сделать вот таких голубей. А также сделать их в технике оригами. Будет несколько разных видов", - рассказала Евгения Королева, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Поучаствовать в акции сможет любой. Автора лучшего рисунка ждут призы.

Изображения новости